«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Армению

«Уральские авиалинии» с субботы возобновляют полеты из Москвы, Екатеринбурга и Сочи в Армению. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

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Рейсы будут осуществляться из Домодедово в Ереван ежедневно. Из Екатеринбурга в армянскую столицу можно будет также улететь с 13 января трижды в неделю. Полеты из Сочи запланированы с 16 января дважды в неделю.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Армению в марте 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UralAirlines
ТЕГИ:АрменияУральские АвиалинииАвиаперелеты

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