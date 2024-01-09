«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Армению

Рейсы будут осуществляться из Домодедово в Ереван ежедневно. Из Екатеринбурга в армянскую столицу можно будет также улететь с 13 января трижды в неделю. Полеты из Сочи запланированы с 16 января дважды в неделю.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Армению в марте 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

