Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 12 июня
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов России до 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.
Меры будут действовать до 12 июня 03:45 по московскому времени.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении.
Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Другие воздушные гавани страны работают в штатном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 12 июня
- Володин: Арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан
- Около 1,5 тысячи жителей Херсона подали заявления на получение гражданства РФ
- В Китае сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, один человек погиб
- ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими военными
- В бундестаге рассказали об изменении позиции США по Украине
- Кровля административного здания загорелась в центре Тюмени
- Власти Херсонской области пообещали продолжить интеграцию с Россией
- В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в вооруженном нападении в больнице
- СМИ: Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru