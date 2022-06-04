Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 12 июня

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов России до 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

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Меры будут действовать до 12 июня 03:45 по московскому времени.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Другие воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Запрет ПолетовАэропортыРосавиация
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