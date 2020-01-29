«Уральские авиалинии» отменили полёты в Рим и Париж из-за коронавируса
Российская компания «Уральские авиалинии» отменила рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в японский город Саппоро. Мера будет действовать до конца зимней навигации из-за угрозы китайского коронавируса.
Как объяснили в пресс-службе компании-перевозчика, рейсами по этим направлениям традиционно пользовалось большое количество туристических групп из Китая. При этом с 27 января введен запрет на поездки организованных туристических групп из Китая в любые страны.
Тем, кто уже купил билеты на прямые рейсы в Рим, Париж и Мюнхен, «Уральские авиалинии» предложат альтернативные варианты перелётов со стыковками в Москве и Праге.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на директора «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, потери для регионального туристического рынка будут незначительными. На этих рейсах была предусмотрена «ничтожная» квота для пассажиров из Екатеринбурга.
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