«Уральские авиалинии» отменили полёты в Рим и Париж из-за коронавируса

Как объяснили в пресс-службе компании-перевозчика, рейсами по этим направлениям традиционно пользовалось большое количество туристических групп из Китая. При этом с 27 января введен запрет на поездки организованных туристических групп из Китая в любые страны.

Тем, кто уже купил билеты на прямые рейсы в Рим, Париж и Мюнхен, «Уральские авиалинии» предложат альтернативные варианты перелётов со стыковками в Москве и Праге.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на директора «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, потери для регионального туристического рынка будут незначительными. На этих рейсах была предусмотрена «ничтожная» квота для пассажиров из Екатеринбурга.

