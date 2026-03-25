Боярский назвал символичной находку возможных останков д'Артаньяна

Обнаружение предполагаемых останков французского мушкетера д'Артаньяна в Нидерландах выглядело бы символичным, заявил народный артист России Михаил Боярский в беседе с «Лентой.ру».

Телеканал NOS ранее сообщил, что в церкви города Маастрихт нашли скелет, который может принадлежать д'Артаньяну, погибшему в XVII веке при осаде города. Фрагмент ДНК уже направлен в лабораторию в Мюнхене для сравнения с генетическим материалом предполагаемых потомков.

Боярский отметил, что ранее не слышал о возможном месте захоронения мушкетера, хотя знал об обстоятельствах его гибели. По его словам, подтверждение находки стало бы знаковым событием.

Он добавил, что в случае подтверждения в Маастрихте, вероятно, появится памятное место, куда можно будет приходить и возлагать цветы в честь д'Артаньяна, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
