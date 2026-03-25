Глава Shell предупредил Европу о риске дефицита топлива

Европа в ближайшее время может столкнуться с нехваткой топлива на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава британо-нидерландской энергетической компании Shell. Его слова приводит газета Guardian.

По оценке руководителя компании, перебои с поставками уже начали распространяться по миру. Сначала последствия кризиса ощутили страны Южной Азии, затем ситуация затронула Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию. По мере приближения апреля давление на топливный рынок будет усиливаться и в Европе.