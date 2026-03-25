Глава Shell предупредил Европу о риске дефицита топлива

Европа в ближайшее время может столкнуться с нехваткой топлива на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава британо-нидерландской энергетической компании Shell. Его слова приводит газета Guardian.

По оценке руководителя компании, перебои с поставками уже начали распространяться по миру. Сначала последствия кризиса ощутили страны Южной Азии, затем ситуация затронула Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию. По мере приближения апреля давление на топливный рынок будет усиливаться и в Европе.

Конфликт обострился после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. В ответ Тегеран атакует цели на территории Израиля и военные объекты США в регионе. На этом фоне произошла фактическая блокировка Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, что привело к росту цен на топливо в разных странах.

Глава Shell отметил, что кризис уже сказался на рынке авиационного топлива: его стоимость с начала конфликта выросла в два раза. В ближайшее время, по его прогнозу, давление может распространиться на дизельное топливо, а затем и на бензин, особенно с учетом начала летнего сезона поездок в США и Европе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
