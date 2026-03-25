Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

Иранские военные объявили об уничтожении всех американских военных баз на Ближнем Востоке и призвали жителей региона сообщать о скрывающихся военнослужащих США. С таким заявлением выступил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, слова которого приводит агентство Tasnim.

По утверждению Зольфагари, после ударов американские военные якобы покинули базы и укрываются за их пределами, отмечает газета «Известия».

Он заявил, что иранская сторона ведет их поиск и рассчитывает на помощь местных жителей.

Также представитель иранских вооруженных сил призвал население стран региона добиваться вывода американских войск, заявив, что это необходимо для обеспечения безопасности государств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
