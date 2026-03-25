Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
Иранские военные объявили об уничтожении всех американских военных баз на Ближнем Востоке и призвали жителей региона сообщать о скрывающихся военнослужащих США. С таким заявлением выступил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, слова которого приводит агентство Tasnim.
По утверждению Зольфагари, после ударов американские военные якобы покинули базы и укрываются за их пределами, отмечает газета «Известия».
Он заявил, что иранская сторона ведет их поиск и рассчитывает на помощь местных жителей.
Также представитель иранских вооруженных сил призвал население стран региона добиваться вывода американских войск, заявив, что это необходимо для обеспечения безопасности государств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
