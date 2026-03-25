Иран назвал условия мира и отказался от требований США

Источник PressTV отметил, что эти условия дополняют требования, ранее озвученные на втором раунде переговоров в Женеве, который прошел за несколько дней до начала операции США и Израиля против Ирана.

По информации телеканала, иранская сторона уведомила посредников, что прекращение огня возможно только при полном принятии всех выдвинутых условий. До этого момента переговоры вестись не будут. Также подчеркивается, что Иран намерен продолжать оборонительные действия до выполнения своих требований.

Собеседник PressTV добавил, что решение о завершении войны будет принято самим Тегераном и не может определяться извне. Он подчеркнул, что Иран не допустит, чтобы президент США Дональд Трамп устанавливал сроки окончания конфликта, и заявил о готовности продолжать наносить удары до достижения поставленных целей, передает «Радиоточка НСН».

