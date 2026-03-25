Иран назвал условия мира и отказался от требований США
Иран не принял предложенные США сроки и параметры прекращения войны и настаивает на урегулировании конфликта исключительно на своих условиях. Об этом сообщает телеканал PressTV со ссылкой на источник среди иранских чиновников.
По данным телеканала, Тегеран сформулировал пять ключевых требований. Среди них — полное прекращение атак со стороны противника, создание гарантий, исключающих возобновление боевых действий, а также выплата компенсаций за причиненный ущерб и репараций. Кроме того, Иран требует завершения конфликта на всех направлениях, включая действия союзных групп в регионе, и международного признания своего суверенного контроля над Ормузским проливом.
Источник PressTV отметил, что эти условия дополняют требования, ранее озвученные на втором раунде переговоров в Женеве, который прошел за несколько дней до начала операции США и Израиля против Ирана.
По информации телеканала, иранская сторона уведомила посредников, что прекращение огня возможно только при полном принятии всех выдвинутых условий. До этого момента переговоры вестись не будут. Также подчеркивается, что Иран намерен продолжать оборонительные действия до выполнения своих требований.
Собеседник PressTV добавил, что решение о завершении войны будет принято самим Тегераном и не может определяться извне. Он подчеркнул, что Иран не допустит, чтобы президент США Дональд Трамп устанавливал сроки окончания конфликта, и заявил о готовности продолжать наносить удары до достижения поставленных целей, передает «Радиоточка НСН».
- Провальная операция: Почему Иран не пойдет на захват ОАЭ и Бахрейна
- В Госдуме исключили отказ россиян от наличных денег
- Орбан предрек Европе возврат к российской энергии
- Госдума отклонила запрет на изъятие у должника ипотечного жилья
- Барщевский объяснил, почему частные театры обязаны отчитываться за госгранты
- СМИ: В Нидерландах обнаружили останки легендарного д'Артаньяна
- «Компенсация - 100 тысяч»: Куда могут не принять на работу из-за татуировок
- Вплоть до квитанций ЖКХ: В Госдуме перечислили, как снизить детскую преступность
- Ефремову не удалось собрать полный зал на свой первый после УДО спектакль