Ураганный ветер на побережье во Владивостоке достиг 40,2 м/с

До этого мэрия Владивостока объявила свободное посещение школ учениками начальных классов. Студентов ДВФУ, который находится на острове Русский, перевели на онлайн-обучение.

Ураганный ветер сбивает с ног людей, а со зданий срывает куски кровли. По мосту на остров Русский закрыли проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов.

На минувшей неделе участок трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали частично закрыли из-за сильного снегопада, напоминает «Радиоточка НСН».

