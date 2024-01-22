Ураганный ветер на побережье во Владивостоке достиг 40,2 м/с
Ураганный ветер на побережье у моста на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метров в секунду, это редкое явление, сообщают синоптики.
До этого мэрия Владивостока объявила свободное посещение школ учениками начальных классов. Студентов ДВФУ, который находится на острове Русский, перевели на онлайн-обучение.
Ураганный ветер сбивает с ног людей, а со зданий срывает куски кровли. По мосту на остров Русский закрыли проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов.
На минувшей неделе участок трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали частично закрыли из-за сильного снегопада, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru