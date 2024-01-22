Ураганный ветер на побережье во Владивостоке достиг 40,2 м/с

Ураганный ветер на побережье у моста на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метров в секунду, это редкое явление, сообщают синоптики.

Сильная метель и снегопады ожидаются в Москве в ближайшие сутки

До этого мэрия Владивостока объявила свободное посещение школ учениками начальных классов. Студентов ДВФУ, который находится на острове Русский, перевели на онлайн-обучение.

Ураганный ветер сбивает с ног людей, а со зданий срывает куски кровли. По мосту на остров Русский закрыли проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов.

На минувшей неделе участок трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали частично закрыли из-за сильного снегопада, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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