Сильная метель и снегопады ожидаются в Москве в ближайшие сутки
Сильная метель и снегопады ожидаются в Москве в ближайшие сутки.
Объявили даже штурмовое предупреждение до полудня 19 января, но к выходным погода наладится.
Ночью высота снежного покрова увеличится на 10–15 сантиметров, а видимость ухудшится до 200 метров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Температура в Москве в крещенскую ночь будет колебаться в пределах минус трех градусов, также ожидается метель. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости. В ночь на 19 января в Подмосковье температура будет достигать минус семи градусов, днем повысится до минус двух и даже ноля, а к вечеру пятницу снова понизится до минус 12 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru