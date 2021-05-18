Потёмкинские колодцы. Подмосковная УК «замаскировала» течь бетоном
Накануне проверки, инициированной «Кривой линией», эксплуатирующая организация пытается скрыть нерешенные проблемы
Вместо того чтобы ликвидировать прорыв воды в подвале жилого дома, управляющая компания залила затопленный колодец бетоном. Об этом рассказал Сергей Зяблов, ранее обращавшийся в «Кривую линию НСН» с жалобой на безобразную работу коммунальщиков.
Как мы уже писали, подмосковные власти моментально отреагировали на обращение «Кривой линии» и жалобы жильцов. Сотрудники Госжилинспекции провели мероприятие «лицензионного контроля», в результате которого были выявлены многочисленные нарушения со стороны управляющей компании ООО «Фрегат» по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома. Среди недостатков в акте контролирующих служб упоминаются и трещины на фасаде здания, и разрушенные ступени при входе в подъезд, и затопленный приямок при входе в квартиры. Управляющая компания была привлечена к административной ответственности и получила сразу несколько предписаний на устранение недостатков. Срок одного из них истекает сегодня.
Как удалось выяснить НСН, работы начались буквально вчера. Впопыхах было залито бетонное крыльцо при входе в подъезд. Сегодня, со слов Сергея, «пыль стоит столбом». В буквальном смысле слова. Рабочие пытаются выровнять шлифовальной машиной кривые ступени. «Наверное красить будут» - поделился своим наблюдениями слушатель НСН.
Но больше всего жителей дома возмутила технология борьбы с затопленным подвалом. Вместо выявления и ликвидации протечки, ревизионный колодец, через который в дом входят трубы водоснабжения, просто залили бетоном. О том, как в дальнейшем производить ремонт, никто даже не задумался. Видимо, готовится сюрприз для рабочих Водоканала.
До контрольной проверки остается меньше суток. Уже завтра объект посетит комиссия в составе представителей подмосковной Госжилинспекции и портала «Добродел». Удалось ли управляющей компании ввести в заблуждение проверяющих, «Кривая линия» расскажет в следующих выпусках НСН.
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