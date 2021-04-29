Управляющая компания из Серпухова понесла заслуженное наказание

На безобразную работу управляющей компании «Фрегат» пожаловался в «Кривую линию НСН» Сергей Зяблов. Основной его претензией стали перманентно протекающие трубы в доме 54А на Московском шоссе в подмосковном Серпухове. На приложенных фото прекрасно видно полузатопленный подвал здания.

«Кривая линия» обратилась за соответствующими разъяснениями в Администрацию Губернатора Подмосковья и Госжилинспекцию Московской области.

Буквально через несколько дней редакция НСН получила ответ от чиновников, который вызвал удивление. Оказывается, проблемы многоквартирного дома протечкой труб не исчерпываются, а управляющая компания уже попала под санкции накануне обращения «Кривой линии».

Как стало известно НСН, после многочисленных жалоб жильцов сотрудники Госжилинспекции провели мероприятие «лицензионного контроля», в результате которого были выявлены многочисленные нарушения со стороны управляющей компании ООО «Фрегат» по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома. Среди прочего упоминаются и трещины на фасаде здания, и разрушенные ступени при входе в подъезд, и затопленный приямок при входе в квартиры.

Как следует из ответа за подписью заместителя руководителя Госжилинспекции Московской области Светланы Корольковой, «…По результатам проверки оформлен акт, в отношении управляющей организации возбуждено административное дело и выданы предписания на устранение выявленных нарушений. Исполнение предписаний находится на контроле Госжилинспекции Московской области, со сроками исполнения 18 мая и 13 июля 2021 года».

Правда, как нам сообщил в разговоре Сергей Зяблов, управляющая компания пока не сильно торопится с устранением выявленных нарушений. С его слов, коммунальщики пытаются с ним договориться об отзыве заявления. Но он категорически этому противится.

Вместе с тем, до истечения сроков исполнения первого предписания остается около 3 недель. «Кривая линия» держит на контроле ходе событий и обязательно вернется к этой теме.