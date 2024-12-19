Управление мусульман России разрешило до четырех религиозных браков
Заместитель председателя Совета улемов Духовного управления мусульман России и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что мужчинам-мусульманам теперь разрешено заключать одновременно до четырех религиозных браков, при наличии объективных причин. Об этом сообщает РИА Новости.
Это решение принято в случае, если первая супруга не может иметь детей по состоянию здоровья, завершению репродуктивного возраста или другим объективным причинам, таким как сексуальная несовместимость супруги.
Учитывается также нежелание супруги рожать детей. Важно, чтобы мужчина материально обеспечивал всех своих жен, выделял им равное время, обеспечивал каждой отдельное жилье и соблюдал очередь. В противном случае вступление во второй брак будет недопустимо. Муфтий отметил, что разъяснение (фетва) поможет закрепить права женщин, состоящих в полигамных браках.
Согласно Семейному кодексу России, заключение нового брака запрещено, если один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном браке. Мужчине при заключении нового религиозного брака также придется усыновить всех детей и оформить нотариально завещание, передает «Радиоточка НСН».
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