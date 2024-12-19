Управление мусульман России разрешило до четырех религиозных браков

Заместитель председателя Совета улемов Духовного управления мусульман России и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что мужчинам-мусульманам теперь разрешено заключать одновременно до четырех религиозных браков, при наличии объективных причин. Об этом сообщает РИА Новости.

Это решение принято в случае, если первая супруга не может иметь детей по состоянию здоровья, завершению репродуктивного возраста или другим объективным причинам, таким как сексуальная несовместимость супруги.