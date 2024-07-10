Муфтий Башкирии заявил, что запрет на ношение никабов нарушает права мусульман
Принятие закона, который запрещает ношение религиозной одежды в общественных местах, будет нарушением прав мусульман и свободы вероисповедания в России, заявил муфтий Башкирии Айнур Биргалин в своем Telegram-канале.
Беспокойство Биргалина вызвал законопроект, который в конце мая внес вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Он предложил дать регионам возможность запрещать ношение религиозной и другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо, в общественных местах, образовательных и государственных учреждениях.
Муфтий Башкирии заявил, что подобные запреты идут в разрез с Конституцией России, в 28 статье которой гарантируется свобода совести и вероисповедания. Помимо этого, этот вид одежды важен для религиозной и культурной идентичности мусульман, отметил он. Также подобный запрет может вызвать рост ксенофобии.
Ранее в Дагестане объявили о ликвидации отдела фетв, который недавно принял фетву о временном запрете на ношение никаба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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