Муфтий Башкирии заявил, что запрет на ношение никабов нарушает права мусульман

Беспокойство Биргалина вызвал законопроект, который в конце мая внес вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Он предложил дать регионам возможность запрещать ношение религиозной и другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо, в общественных местах, образовательных и государственных учреждениях.

Муфтий Башкирии заявил, что подобные запреты идут в разрез с Конституцией России, в 28 статье которой гарантируется свобода совести и вероисповедания. Помимо этого, этот вид одежды важен для религиозной и культурной идентичности мусульман, отметил он. Также подобный запрет может вызвать рост ксенофобии.

Ранее в Дагестане объявили о ликвидации отдела фетв, который недавно принял фетву о временном запрете на ношение никаба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



