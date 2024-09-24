Управделами президента РФ стало закупать автомобили Lаda Aura
Управление делами президента РФ приступило к закупкам первых автомобилей Lаda Aura. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что закупка легковушек осуществляется в рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на отечественные машины.
Также отмечается, что Lаda Aura будут переданы в подведомственные Управлению автотранспортные учреждения для оказания транспортных услуг федеральным госорганам, из закрепят за государственными гражданскими служащими.
«В процессе эксплуатации будут определены критерии надёжности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами», - заключили в Управлении.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал руководителей комитетов нижней палаты парламента пересесть на отечественный автомобиль Lada Aura, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru