Управделами президента РФ стало закупать автомобили Lаda Aura

Уточняется, что закупка легковушек осуществляется в рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на отечественные машины.

Также отмечается, что Lаda Aura будут переданы в подведомственные Управлению автотранспортные учреждения для оказания транспортных услуг федеральным госорганам, из закрепят за государственными гражданскими служащими.

«В процессе эксплуатации будут определены критерии надёжности и получена оценка автомобилей Lаda Aura пассажирами», - заключили в Управлении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал руководителей комитетов нижней палаты парламента пересесть на отечественный автомобиль Lada Aura, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

