Уполномоченный по правам человека Москалькова ушла на самоизоляцию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ушла на карантин. Об этом сообщает агентство ФАН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Причина самоизоляции не уточняется. Однако, по данным пресс-службы, здоровье омбудсмена в хорошем состоянии.
Отмечается, что в связи с принятым решением всероссийский единый урок «Права человека», запланированный на 1 декабря, отменен.
Ранее Москалькова заявила о необходимости пересчитать стоимость очного обучения в вузах в связи с их переходом на дистанционный формат обучения. Об этом говорится в докладе омбудсмена "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".
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