Упал и умер: Скончался экс-участник группы «140 ударов в минуту»
Бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов скончался в Подмосковье. Как пишет ТАСС, об этом сообщил продюсер и участник коллектива Сергей Конев. Он рассказал, что, по предварительной информации, Абрамов упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, получив обморожение. Музыканта привезли в больницу, сделали операцию, однако спасти его не удалось. Также, по данным продюсера, есть версия об избиении, которая пока не подтверждена, подчёркивает Life.ru.
Добавим, по предварительным данным, похороны бывшего участника группы «140 ударов в минуту» пройдут 11 января в Химках.
В качестве MC Юрий Абрамов сотрудничал с группой «140 ударов в минуту», которая была создана в 1999 году. Наибольшую популярность группа получила после выхода первого сингла «Тополя». В 2002 году Абрамов покинул коллектив и решил заняться собственной карьерой - он начал выступать в качестве диджея.
Ранее НСН писала, что голливудская актриса Сью Лайон, сыгравшая роль Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика, умерла в возрасте 73 лет. Об этом информирует «The New York Times».
Издание со ссылкой на друга Лайон Фила Сиракопулоса сообщает, что у актрисы были проблемы со здоровьем. Сью Лайон за роль Лолиты была удостоена премии «Золотой Глобус». Также она снялась в картинах «Ночь игуаны», «Вздорный человек» и «7 женщин».
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