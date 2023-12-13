Эксперты рассказали, как мошенники используют упаковки от посылок россиян
Упаковки от посылок, на которых есть наклейки со сведениями о получателе или отправителе — полное имя, номер телефона, домашний адрес, могут стать источником получения персональных данных мошенниками, предупредила эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.
Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно утилизировать упаковки от посылок. Особое внимание стоит уделить наклейке с персональными данными на внешней стороне, измельчив их «в крошку», уточняют РИА Новости со ссылкой на Ишмаеву.
Ранее в Центробанке России рассказали о мошеннической схеме, связанной с обновленной пятитысячной банкнотой. Злоумышленники присылают гражданам ссылку на установку фальшивого приложения, в котором якобы можно будет проверить подлинность банкнот. После установки программы аферисты получают удаленный доступ к телефону и к банковским приложениям и счетам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук
- Экс-жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд
- Биатлонистки пожаловались на условия проживания на турнире в России
- В России запустят субсидирование ипотеки под 1% на строительство частных домов
- «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд английских клубов в Лиге чемпионов
- Турция начала экспортировать яйца в Россию
- СМИ: В Челябинске задержали дорожников за хищение миллиардов рублей
- Эксперты рассказали, как мошенники используют упаковки от посылок россиян
- НАШЕ Радио проведет праздничный марафон в свой юбилей
- СМИ: Аэропорт Краснодара заработает 25 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru