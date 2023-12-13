Эксперты рассказали, как мошенники используют упаковки от посылок россиян

Упаковки от посылок, на которых есть наклейки со сведениями о получателе или отправителе — полное имя, номер телефона, домашний адрес, могут стать источником получения персональных данных мошенниками, предупредила эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно утилизировать упаковки от посылок. Особое внимание стоит уделить наклейке с персональными данными на внешней стороне, измельчив их «в крошку», уточняют РИА Новости со ссылкой на Ишмаеву.

Ранее в Центробанке России рассказали о мошеннической схеме, связанной с обновленной пятитысячной банкнотой. Злоумышленники присылают гражданам ссылку на установку фальшивого приложения, в котором якобы можно будет проверить подлинность банкнот. После установки программы аферисты получают удаленный доступ к телефону и к банковским приложениям и счетам.