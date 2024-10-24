«Упадут» целые регионы: Муртазин предупредил о массовых сбоях связи в 2025 году
Эльдар Муртазин заявил НСН, что массовые сбои начнут происходить в России с июня по сентябрь следующего года.
Массовые сбои связи грозят российским регионам в 2025 году, так как отрасли хронически не хватает финансирования, издержки растут, а цены на услуги регулируются государством, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Телеком сегодня терпит бедствие в России. У нас хронически не хватает финансирования в отрасли. В 2025 году мы увидим падение сетей связи в ряде регионов. Пока качество связи начинает незначительно падать, до сбоев еще не дошло, но в ближайшее время это произойдет. Мы будем жить в другой стране с точки зрения связи. Целые регионы падать будут. У нас такое уже было, например, «падение» Поволжья из-за аварии в прошлом году. Это первые звоночки, просто количество таких сбоев будет нарастать, их масштаб будет расти. Я только что был в Адлере, я давно не видел такой катастрофически плохой связи голосовой, даже про интернет не говорю», - объяснил он.
По его словам, массовые сбои начнут происходить уже с июня по сентябрь следующего года.
«В какой-то момент у нас просто не окажется оборудования, чтобы затыкать эти сбои. Точка невозврата – с декабря по февраль. Система, которая существовала, ломается, но сети не сломаются сразу. Поэтому с июня по сентябрь будущего года мы увидим первые массовые сбои на российских сетях. Нам потребуется полтора-два года, чтобы это исправить. В лучшем случае осенью 2026 года мы вернемся к нормальному состоянию сетей. Сегодня операторы очень обременены, цены выросли на все в два раза, а связь так сильно не подорожала. Российское оборудование у нас все еще отсутствует, сроки по базовым станциям сдвигаются», -
В России самые жесткие в мире нормы по излучению от базовых станций связи, и если ситуация не изменится, страна откатится в 1990-е, когда качественная связь была далеко не везде, заявил ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».
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