Университету спецназа в Чечне присвоили имя Путина

Российский университет спецназа в Гудермесе ещё в момент основания было решено назвать именем президента РФ Владимира Путина, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

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По его словам, прежде чем объявить об этом, учреждение «должно было оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу России».

Кадыров указал, что приезд в республику заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева стал весомым поводом, чтобы озвучить принятое ранее решение.

«Я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя Владимира Путина», - заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «искупить вину» в университете спецназа в Гудермесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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