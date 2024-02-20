Университету спецназа в Чечне присвоили имя Путина
Российский университет спецназа в Гудермесе ещё в момент основания было решено назвать именем президента РФ Владимира Путина, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, прежде чем объявить об этом, учреждение «должно было оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу России».
Кадыров указал, что приезд в республику заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева стал весомым поводом, чтобы озвучить принятое ранее решение.
«Я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя Владимира Путина», - заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «искупить вину» в университете спецназа в Гудермесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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