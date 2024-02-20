Университету спецназа в Чечне присвоили имя Путина

По его словам, прежде чем объявить об этом, учреждение «должно было оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу России».

Кадыров указал, что приезд в республику заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева стал весомым поводом, чтобы озвучить принятое ранее решение.

«Я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя Владимира Путина», - заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «искупить вину» в университете спецназа в Гудермесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

