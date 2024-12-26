Универсально и для всех: Каждый третий россиянин собирается дарить цифровой подарок

Так, 86% респондентов заявили, что самым желанным подарком для них является антивирус, еще 20% опрошенных сказали, что хотели бы получить на Новый год офисные приложения. Еще 17% россиян хотели бы в подарок виртуальную частную сеть, а 15% отметили решения для удаленного доступа.

Больше половины опрошенных (52%) считают подписку на ИТ-продукт универсальным подарком. Из результатов опроса следует, что 13% россиян преподнесли бы его друзьям, 12% — старшему поколению родственников, 7% — подросткам или взрослым детям, 6% — коллегам или деловым партнерам. Также 8% считают его уместным в качестве бонуса от работодателя. Кроме того, 85% россиян заявили, что были бы рады получить цифровой подарок для себя.

Ранее замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин заявил RT, что в списке желанных подарков для любителей технодевайсов точно будет станция в наборе с умными лампочками или розетками.

