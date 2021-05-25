Уникальный медицинский молл будет построен в Сколково
Уникальный многофункциональный медицинский центр (ММЦ), в котором смогут разместиться разные мировые клиники, откроется в 2022 году на территории Международного медицинского кластера в Сколково. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, общая площадь объекта составит 50 тысяч квадратных метров. В нем разместятся международные медицинские операторы, не нуждающиеся в больших площадях.
«Клиники смогут пользоваться общими сервисами, например, лучевой диагностикой, лабораторией, эндоскопией – это значительно снизит их операционные расходы», - отметил Бочкарёв.
Такая практика – новая для России, отметил заммэра. Уникальность объекта состоит в том, что в медицинском молле разместятся помимо поликлиник, операционные и стационары. Молл строится по принципу адаптивной архитектуры, позволяющей разместить любые профили.
Несколько клиник из стран ОЭСР уже выразили намерение разместить в нем свои филиалы.
Помощь в ММЦ смогут получить все возрастные группы населения, в здании разместится в том числе родильный дом. Архитектурные решения позволяют не только упростить размещение разных клиник на территории одного здания, но и создать комфортную атмосферу для пациентов.
Здание не будет похоже на привычную клинику, отметил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин. По его словам, через всю длину здания будет проложен «променад», многоуровневый атриум и просторный холл, создающий ощущение молла, а не медицинского объекта.
«Объект станет частью прогулочного маршрута по «исцеляющим» садам ММК – важной составляющей восстановительного процесса пациентов. В будущем здание будет связано подземным переходом с центром ядерной медицины, расширяя функционал здания и делая его уникальным центром в мире», - добавил Хайруллин.
Проект Международного медицинского кластера в Сколково предусматривает строительство медицинских, образовательных, производственных объектов.
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