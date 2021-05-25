Уникальный медицинский молл будет построен в Сколково

Уникальный многофункциональный медицинский центр (ММЦ), в котором смогут разместиться разные мировые клиники, откроется в 2022 году на территории Международного медицинского кластера в Сколково. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, общая площадь объекта составит 50 тысяч квадратных метров. В нем разместятся международные медицинские операторы, не нуждающиеся в больших площадях.

«Клиники смогут пользоваться общими сервисами, например, лучевой диагностикой, лабораторией, эндоскопией – это значительно снизит их операционные расходы», - отметил Бочкарёв.

Такая практика – новая для России, отметил заммэра. Уникальность объекта состоит в том, что в медицинском молле разместятся помимо поликлиник, операционные и стационары. Молл строится по принципу адаптивной архитектуры, позволяющей разместить любые профили.