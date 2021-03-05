Уникальные документы о 118 древних храмах и часовнях Москвы теперь доступны онлайн

Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что сотрудники Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов, чтобы сохранить ценную историческую документацию для будущих поколений.

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Заммэра Москвы Владимир Ефимов добавил, что Главархив совместно с Госинспекцией по недвижимости с октября 2020 года собрал более 300 ценных и уникальных документов, чертежей, планов и рисунков. Теперь эти материалы размещены в открытом доступе на сайте Главархива.



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ФОТО: flickr/DRs Kulturarvsprojekt
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