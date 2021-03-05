Уникальные документы о 118 древних храмах и часовнях Москвы теперь доступны онлайн

Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что сотрудники Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов, чтобы сохранить ценную историческую документацию для будущих поколений.