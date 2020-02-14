Главархив хранит историю любви героя Великой Отечественной войны

Главархив Москвы представляет историю в письмах героя Великой Отечественной войны, гвардии старшего лейтенанта танковых войск Бориса Дмитриевского. Экспозиция специально приурочена ко Дню всех влюбленных, сообщает «Вечерняя Москва». На выставке представлены около 400 документов, в том числе, фотографии, сведения о призыве на военную службу и награждении.

Самым интересным ядром экспозиции стали почти 200 писем, которые боец отсылал своей возлюбленной. Они были переданы в архив вдовой танкиста Людмилой Емельяновой. История их взаимоотношений началась накануне войны, когда оба заканчивали школу.

После выпуска Бориса направили во второе Саратовское танковое училище. В декабре 1942 года он получил звание младшего лейтенанта, а в апреле следующего уже стал командиром танка Т-34 в составе 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса. В это время Людмила училась в Московском авиационном институте.

Письма Бориса возлюбленной из училища были полны надежд и легкой грусти, сообщает Москва 24. В письме с фронта, написанном в сентябре 1944 года Борис призывает не впадать в отчаяние, если произойдёт что-то трагическое. Он также рассказывает, что уже немалое время смотрит смерти в лицо, однако остаётся живым.

К моменту начала Восточно-Прусской операции в январе 1945 года старший лейтенант Борис Дмитриевский уже был удостоен трёх орденов — Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени. На счету танкиста были десятки единиц уничтоженной немецко-фашистской техники. К этому времени герои военного романа уже стали супругами – они поженились во время краткосрочного отпуска Бориса.

Последнее письмо от 21 января 1945 года заканчивалось словами «Жди, и я вернусь!». А 11 марта 1945 года танкист погиб в ходе наступательного боя в Германии. Борис Дмитриевский посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. С этими и многими другими документами можно ознакомиться в читальных залах Главархива Москвы.

