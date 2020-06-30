«Уничтожила Собчак»: Соловьёв провёл эфир с бывшей соведущей
Телеведущий Владимир Соловьёв пригласил в эфир своей YouTube-передачи свою бывшую соведущую Анну Шафран, которая уволилась из команды журналиста после конфликта в начале июня.
Как пишет «Лента.ру», Соловьёв сделал ей комплимент, отметив, что Шафран «выиграла в одну калитку» интервью с Ксенией Собчак, которую «уничтожила и разорвала». Шафран заявила, что они с Собчак спокойно побеседовали.
«У меня сложилось ощущение, что человек судит по себе обо всем происходящем и о людях», - описала Шафран свою собеседницу. По её словам, она решила пойти на шоу Собчак, чтобы отмежеваться от несистемной оппозиции.
К слову, Собчак в эфире Соловьёва назвала интервью с Шафран одним из своих самых удачных.
В том интервью Шафран, в частности, рассказала, что покинула передачу Соловьёва не самостоятельно, а согласившись на его предложение уйти.
Как напоминает «Свободная пресса», Соловьёв и Шафран в эфире «Полного контакта» поспорили по поводу законопроекта о цифровизации. Соведущая настаивала, что не обошлось без нарушений, и Соловьёв предложил Шафран поработать одной.
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