«Уничтожила Собчак»: Соловьёв провёл эфир с бывшей соведущей

Телеведущий Владимир Соловьёв пригласил в эфир своей YouTube-передачи свою бывшую соведущую Анну Шафран, которая уволилась из команды журналиста после конфликта в начале июня.

Как пишет «Лента.ру», Соловьёв сделал ей комплимент, отметив, что Шафран «выиграла в одну калитку» интервью с Ксенией Собчак, которую «уничтожила и разорвала». Шафран заявила, что они с Собчак спокойно побеседовали.

Анна Шафран ответила Соловьеву, что не считает свое увольнение повышением

«У меня сложилось ощущение, что человек судит по себе обо всем происходящем и о людях», - описала Шафран свою собеседницу. По её словам, она решила пойти на шоу Собчак, чтобы отмежеваться от несистемной оппозиции.

К слову, Собчак в эфире Соловьёва назвала интервью с Шафран одним из своих самых удачных.

В том интервью Шафран, в частности, рассказала, что покинула передачу Соловьёва не самостоятельно, а согласившись на его предложение уйти.

Как напоминает «Свободная пресса», Соловьёв и Шафран в эфире «Полного контакта» поспорили по поводу законопроекта о цифровизации. Соведущая настаивала, что не обошлось без нарушений, и Соловьёв предложил Шафран поработать одной.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТелеведущийКсения СобчакВладимир Соловьёв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры