«Уничтожила Собчак»: Соловьёв провёл эфир с бывшей соведущей

«У меня сложилось ощущение, что человек судит по себе обо всем происходящем и о людях», - описала Шафран свою собеседницу. По её словам, она решила пойти на шоу Собчак, чтобы отмежеваться от несистемной оппозиции.

К слову, Собчак в эфире Соловьёва назвала интервью с Шафран одним из своих самых удачных.

В том интервью Шафран, в частности, рассказала, что покинула передачу Соловьёва не самостоятельно, а согласившись на его предложение уйти.

Как напоминает «Свободная пресса», Соловьёв и Шафран в эфире «Полного контакта» поспорили по поводу законопроекта о цифровизации. Соведущая настаивала, что не обошлось без нарушений, и Соловьёв предложил Шафран поработать одной.

