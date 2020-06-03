Анна Шафран ответила Соловьеву, что не считает свое увольнение повышением

Радиоведущая Анна Шафран не считает свое увольнение повышением. Об этом она сообщила «Газете.ру».

Ранее Владимир Соловьев заявил, что уход Шафран из ток-шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM» следует рассматривать в качестве «повышения».

По словам самой Шафран это «несостоятельный тезис».

Радио «Серебряный дождь» меняет название и превращается в «проигрыватель компакт-дисков»

«Сейчас каждый из нас пойдет своим путем. Я перехожу на новый качественный уровень, обретаю еще большую субъектность», — сказала журналистка.

Она добавила, что в будущем появятся новые большие проекты с ее участием.

Ранее Анна Шафран пояснила журналистам, что уволилась из-за того, что разошлась во взглядах со своим соведущим Владимиром Соловьевым.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир Соловьев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры