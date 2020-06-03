Анна Шафран ответила Соловьеву, что не считает свое увольнение повышением

«Сейчас каждый из нас пойдет своим путем. Я перехожу на новый качественный уровень, обретаю еще большую субъектность», — сказала журналистка.

Она добавила, что в будущем появятся новые большие проекты с ее участием.

Ранее Анна Шафран пояснила журналистам, что уволилась из-за того, что разошлась во взглядах со своим соведущим Владимиром Соловьевым.

