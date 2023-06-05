Умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Широкую известность актрисе принесла роль Марты в фильме «Долгая дорога в дюнах» (1980). За нее Озолиня получила Государственную премию СССР.

После распада Советского Союза она работала в театре «Дайлес» и Рижском театре русской драмы.

Актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин 30 мая скончался в возрасте 62 лет, передает «Радиоточка НСН».

