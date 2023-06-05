Умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

В возрасте 75 лет ушла из жизни советская и латвийская актриса театра и кино, заслуженная артистка Латвийской ССР Лилита Озолиня, сообщило агентство ЛЕТА со ссылкой на администрацию театра «Дайлес».

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Широкую известность актрисе принесла роль Марты в фильме «Долгая дорога в дюнах» (1980). За нее Озолиня получила Государственную премию СССР.

После распада Советского Союза она работала в театре «Дайлес» и Рижском театре русской драмы.

Актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин 30 мая скончался в возрасте 62 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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