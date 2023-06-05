Умер актер Торхов, сыгравший в сериалах «След» и «Законы улиц»

Актёр Андрей Торхов, сыгравший в сериалах «След» и «Законы улиц», умер в возрасте 67 лет, сообщает Рязанский театр юного зрителя.

Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

«Он навсегда с нами, на нашей сцене, в наших воспоминаниях, в наших сердцах», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что по желанию актёра гражданской панихиды не будет, однако 17 июня состоится День памяти Торхова.

Ранее в возрасте 75 лет умер советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Николай Малинкин, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kino-teatr.ru
ТЕГИ:КультураТеатрыСмертьАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры