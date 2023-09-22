Актриса Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет

Артистка (на фото вторая слева) ушла из жизни в четверг, 21 сентября. Причина смерти не уточняется.

Как сообщают Известия со ссылкой на источник, тело Беляевой нашел ее брат Анатолий, проживающий вместе с ней в квартире в доме на Ракетном бульваре в Москве. По предварительным данным, причиной смерти актрисы стала сердечная недостаточность.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Артистка окончила Щукинское училище, в 1957-1966 годах служила в Московском академическом театре сатиры, далее работала в отделении чтецов Московской государственной филармонии, пишет «Свободная пресса». Кроме того, Беляева снималась в кино, она известна зрителям по роли Поварихи в картине «Сказка о царе Салтане», а также по работам «Коммунист», «Яблоко раздора», «Свет далекой звезды» и другим.

