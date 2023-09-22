Актриса Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет
Советская актриса Нина Беляева умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.
Артистка (на фото вторая слева) ушла из жизни в четверг, 21 сентября. Причина смерти не уточняется.
Как сообщают Известия со ссылкой на источник, тело Беляевой нашел ее брат Анатолий, проживающий вместе с ней в квартире в доме на Ракетном бульваре в Москве. По предварительным данным, причиной смерти актрисы стала сердечная недостаточность.
Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Артистка окончила Щукинское училище, в 1957-1966 годах служила в Московском академическом театре сатиры, далее работала в отделении чтецов Московской государственной филармонии, пишет «Свободная пресса». Кроме того, Беляева снималась в кино, она известна зрителям по роли Поварихи в картине «Сказка о царе Салтане», а также по работам «Коммунист», «Яблоко раздора», «Свет далекой звезды» и другим.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти: Пострадавших и повреждений после атаки БПЛА в Туапсинском районе нет
- «Ростех» передал ВС России модернизированный самолет А-50У
- Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года
- Кадыров провел встречу с главой МЧС
- Лавров призвал генсека ООН провести арбитраж из-за невыдачи виз со стороны США
- Актриса Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет
- Попова сообщила о единичных завозных случаях «болезни легионеров»
- РИА Новости: Киев пытается вербовать российских офицеров через WhatsApp
- Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО
- Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в России с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru