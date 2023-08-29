Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева
29 августа 202323:29
Член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева умерла на 56-м году жизни, написал вице-спикер палаты Юрий Воробьев в своем Telegram-канале.
Сенатор ушла из жизни после тяжелой болезни, уточнил парламентарий. По его словам, Авдеева внесла большой вклад в развитие Вологодской области.
«Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом», - подчеркнул законодатель.
В июне ушел из жизни один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru