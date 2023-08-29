Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

Член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева умерла на 56-м году жизни, написал вице-спикер палаты Юрий Воробьев в своем Telegram-канале.

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Сенатор ушла из жизни после тяжелой болезни, уточнил парламентарий. По его словам, Авдеева внесла большой вклад в развитие Вологодской области.

«Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом», - подчеркнул законодатель.

В июне ушел из жизни один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СенаторыСовет Федерации

Горячие новости

Все новости

партнеры