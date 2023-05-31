Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
31 мая 202311:53
Депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает портал «Наш Красноярский край» со ссылкой на администрацию главы региона.
Причина смерти политика неизвестна.
Виктор Зубарев родился в 1961 году. Парламентарий окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы. Зубарев избирался депутатом Госдумы пятого-восьмого созывов.
В апреле стало известно о смерти депутата Госдумы Джашарбека Узденова, политику было 56 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
- Минкультуры исключило Эрнста и Учителя из экспертных советов
- В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права или ОСАГО
- Мишустин пообещал дальнейшее стимулирование спроса на промпродукцию
- Путин и Зеленский нанесут визиты Эрдогану после инаугурации
- Минобороны Сербии: Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона
- Число пострадавших при обрушения трибуны в Ростове выросло до 37
- МИД ОАЭ объявил о выходе из возглавляемых США Объединенных морских сил
- Минтруд предложил принять закон о «частичной занятости»
- Из России запретили вывозить патроны и гильзы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru