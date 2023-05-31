Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает портал «Наш Красноярский край» со ссылкой на администрацию главы региона.

Умер председатель заксобрания Омской области

Причина смерти политика неизвестна.

Виктор Зубарев родился в 1961 году. Парламентарий окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы. Зубарев избирался депутатом Госдумы пятого-восьмого созывов.

В апреле стало известно о смерти депутата Госдумы Джашарбека Узденова, политику было 56 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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