Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева

В «Яблоке» подчеркнули, что Михалева «последовательно и настойчиво» добивалась равных возможностей для женщин в обществе, политике, работе и семье. Также в пресс-службе отметили ее вклад в борьбе за демократию и равенство.

Михалева также была доктором политических наук и профессором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



