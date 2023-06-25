Умер один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис

Шейнис был соратником академика Дмитрия Сахарова, участвовал в создании современной Конституции Российской Федерации.

«Ушел Виктор Леонидович Шейнис, один из основателей партии "Яблоко", мудрец и гуманист, политик и ученый», - цитирует Вишневского ТАСС.

О времени и месте прощания с Виктором Шейнисом объявят позднее, сообщили в пресс-службе партии.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве. Он окончил Ленинградский государственный университет, исторический факультет. Был исключен из комсомола и аспирантуры за то, что критиковал советского вторжения в Венгрию 1956 года.Работал шесть лет на Кировском заводе. К научной работе смог вернуться в стенах Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.



