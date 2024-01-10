Умерла оперная певица Татьяна Милашкина
Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина скончалась в среду, 10 января, на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.
Актриса была принята в оперную труппу Большого театра в 1958 году на последнем курсе консерватории. В мае того же года она дебютировала в партии Татьяны в опере Чайковского «Евгений Онегин». В 1960-х Милашкина прошла стажировку в «Ла Скала». Певица также исполняла партию Дездемоны и Аиды в операх Верди, Тоски в опере Пуччини, Наташи в «Войне и мире» Прокофьева.
После ухода из театра в 1989 году Милашкина переехала вместе с супругом, оперным певцом Владимиром Атлантовым, в Австрию.
Татьяна Милашкина будет похоронена в Вене на Русском кладбище.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru