Умерла оперная певица Татьяна Милашкина

Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Милашкина скончалась в среду, 10 января, на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

Актриса была принята в оперную труппу Большого театра в 1958 году на последнем курсе консерватории. В мае того же года она дебютировала в партии Татьяны в опере Чайковского «Евгений Онегин». В 1960-х Милашкина прошла стажировку в «Ла Скала». Певица также исполняла партию Дездемоны и Аиды в операх Верди, Тоски в опере Пуччини, Наташи в «Войне и мире» Прокофьева.