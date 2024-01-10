Умер бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Бывший барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года, сообщил портал TMZ.

Информацию о смерти музыканта подтвердила его дочь. По ее словам, Коттака не стало 9 января. Точная причина смерти пока не установлена.

Джеймс Коттак играл в группе Scorpions с 1996 по 2016 год. В составе коллектива он записал шесть альбомов. Музыкант также выступал c группой Майкла Шенкера, бывшего гитариста Scorpions. В 2011 году Коттак выпустил первый альбом сольного проекта Kottack, в котором он выступил как вокалист и гитарист.

