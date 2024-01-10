Умер бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
10 января 202412:42
Бывший барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года, сообщил портал TMZ.
Информацию о смерти музыканта подтвердила его дочь. По ее словам, Коттака не стало 9 января. Точная причина смерти пока не установлена.
Джеймс Коттак играл в группе Scorpions с 1996 по 2016 год. В составе коллектива он записал шесть альбомов. Музыкант также выступал c группой Майкла Шенкера, бывшего гитариста Scorpions. В 2011 году Коттак выпустил первый альбом сольного проекта Kottack, в котором он выступил как вокалист и гитарист.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru