Умерла немецкая супермодель 90-х Татьяна Патитц

Немецкая супермодель 1990-х годов Татьяна Патитц умерла в Калифорнии в возрасте 56 лет. Об этом пишет Insider со ссылкой на ее агента Корин Николас.

Умерла модельер Вивьен Вествуд

«Причиной смерти стал рак молочной железы», — рассказала Николас.

Как отметила агент, у Патитц остались сын, сестра и родители, сообщает телеканал «360».

Татьяна Патитц обрела известность в качестве модели в 1980-1990-х годах и входила в «большую шестерку первых супермоделей», пишет «Свободная пресса». Кроме того, Патитц строила карьеру актрисы: модель снялась в нескольких фильмах и сериалах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МодаСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры