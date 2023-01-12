Умерла немецкая супермодель 90-х Татьяна Патитц
Немецкая супермодель 1990-х годов Татьяна Патитц умерла в Калифорнии в возрасте 56 лет. Об этом пишет Insider со ссылкой на ее агента Корин Николас.
«Причиной смерти стал рак молочной железы», — рассказала Николас.
Как отметила агент, у Патитц остались сын, сестра и родители, сообщает телеканал «360».
Татьяна Патитц обрела известность в качестве модели в 1980-1990-х годах и входила в «большую шестерку первых супермоделей», пишет «Свободная пресса». Кроме того, Патитц строила карьеру актрисы: модель снялась в нескольких фильмах и сериалах.
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