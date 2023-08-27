Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева

На 86-м году жизни умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

Прощание с режиссёром Глебом Панфиловым состоится 30 августа

Адырхаева умерла в воскресенье после продолжительной болезни. О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище. Звание народной артистки СССР получила в 1984 году.

19 августа на 82-м году жизни умер народный артист России Игорь Ясулович, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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