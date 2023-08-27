Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева
27 августа 202316:25
На 86-м году жизни умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.
Адырхаева умерла в воскресенье после продолжительной болезни. О месте и времени прощания сообщат дополнительно.
Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище. Звание народной артистки СССР получила в 1984 году.
19 августа на 82-м году жизни умер народный артист России Игорь Ясулович, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru