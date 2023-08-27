Прощание с режиссёром Глебом Панфиловым состоится 30 августа

«Прощание состоится в среду, 30 августа», — цитирует его ТАСС.

Варшавер уточнил также, что место прощания с Панфиловым еще не определено. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Народный артист РСФСР ушел из низни в возрасте 89 лет. Об этом стало известно в субботу, 26 августа.

