Прощание с режиссёром Глебом Панфиловым состоится 30 августа

Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым состоится 30 августа, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

СМИ: кинорежиссер Панфилов выписан из больницы

«Прощание состоится в среду, 30 августа», — цитирует его ТАСС.

Варшавер уточнил также, что место прощания с Панфиловым еще не определено. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Народный артист РСФСР ушел из низни в возрасте 89 лет. Об этом стало известно в субботу, 26 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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