Прощание с режиссёром Глебом Панфиловым состоится 30 августа
27 августа 202312:34
Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым состоится 30 августа, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Прощание состоится в среду, 30 августа», — цитирует его ТАСС.
Варшавер уточнил также, что место прощания с Панфиловым еще не определено. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.
Народный артист РСФСР ушел из низни в возрасте 89 лет. Об этом стало известно в субботу, 26 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru