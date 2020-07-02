СМИ: Актриса Нина Русланова вызвала врачей из-за проблем с сердцем

Российская актриса театра и кино Нина Русланова пожаловалась врачам на плохое самочувствие, передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его информации, 74-летняя женщина сама вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Она сообщила врачам о высоком давлении и тяжести при дыхании.

Известно, что актриса осталась дома. Информации о её состоянии нет.

Нина Русланова за свою кинокарьеру снялась более чем в 140 фильмах и сериалах, также участвовала в озвучивании нескольких мультфильмов. В 1998 году ей присвоили звание народной артистки РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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