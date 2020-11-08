Умерла кошка, которая 16 лет жила в соборе Святой Софии

«Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап», — говорится в посте.

Гли с 24 сентября лечили в частной клинике в Левенте. Животное скончалось от старости.

Своеобразную эпитафию на смерть кошки написал в своем Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая. Он признался, что очень расстроен смертью животного.

«Мы никогда не забудем тебя, Гли», — цитирует Ерликая Газета.ru.

Ранее руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН подтвердил, что животные могут обладать сверхъестественными способностями.

«Кошка обладает очень сильным предчувствием. Они могут предсказать землетрясения, я уверен, потому что нас спасали кошки. Они могут предсказать извержение вулкана, это доказано тоже. Не зря говорят, что кошку в дом пускают, потому что они могут изгонять, поглощать негативную, отрицательную энергию. Это тоже уже доказано учеными», — рассказал дрессировщик.

