Умерла кошка, которая 16 лет жила в соборе Святой Софии
Умерла кошка по кличке Гли, 16 лет прожившая в соборе Святой Софии в Стамбуле. Информация об этом появилась на ее странице в Instagram.
«Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап», — говорится в посте.
Гли с 24 сентября лечили в частной клинике в Левенте. Животное скончалось от старости.
Своеобразную эпитафию на смерть кошки написал в своем Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая. Он признался, что очень расстроен смертью животного.
«Мы никогда не забудем тебя, Гли», — цитирует Ерликая Газета.ru.
Ранее руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН подтвердил, что животные могут обладать сверхъестественными способностями.
«Кошка обладает очень сильным предчувствием. Они могут предсказать землетрясения, я уверен, потому что нас спасали кошки. Они могут предсказать извержение вулкана, это доказано тоже. Не зря говорят, что кошку в дом пускают, потому что они могут изгонять, поглощать негативную, отрицательную энергию. Это тоже уже доказано учеными», — рассказал дрессировщик.
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