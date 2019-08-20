В Китае запускают массовую продажу клонированных котов

Китайская компания Sinogene анонсировала массовую продажу клонированных котов, сообщает портал ZOL.

Уточняется, что руководство компании приняло такое решение после успешного воспроизведения первой генетической копии животного.

Котенок по кличке Чеснок появился на свет во второй половине июля, однако специалисты объявили о его рождении только месяц спустя, удостоверившись в его жизнеспособности.

Как отмечает газета «Известия», стоимость воспроизведения копии любимого питомца пока оценивается в 250 тысяч юаней или же 35,4 тысяч долларов.

Стоит отметить, что китайская компания уже продает клонированных щенков. На создание одной копии уходит от полугода до десяти месяцев. В будущем компания планирует клонировать почтовых голубей и лошадей, сообщает «ФедералПресс».

Ранее стали известны самые популярные породы кошек в России. Как свидетельствуют результаты опроса Mail.ru, чаще всего россияне заводят кошек без породы (55 %). Среди породистых питомцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11 %), шотландцы (8 %), мейн-куны (3 %) и сибирские кошки (3 %).

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в эфире НСН рассказал, что нужно смотреть не на породу кошки, а на ее отношение к хозяину.

