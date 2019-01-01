Общество

Умерла Элина Быстрицкая

26 апреля10:20

Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Малого театра – там Быстрицкая работала с 1958 года. Источник отмечает, что на протяжении продолжительного времени народная артистка СССР, актриса театра и кино тяжело болела.

Пока информации о времени прощания, места и дате похорон нет, отмечает RT.

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Напомним, ранее Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Элину Быстрицкую с днём рождения. 4 апреля ей исполнилось 90 лет. Президент России отметил самобытный талант актрисы и удивительное обаяние. Лидер РФ пожелал Быстрицкой здоровья, благополучия и успехов. Текст поздравительной телеграммы размещён на сайте Кремля.

В свою очередь, внук Михаила Шолохова депутат Госдумы Александр Шолохов, который представляет в нижней палате парламента Ростовскую область, через НСН позвал актрису в её день рождения на Дон.

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Фото: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:АктрисаСмерть

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