Умерла Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Малого театра – там Быстрицкая работала с 1958 года. Источник отмечает, что на протяжении продолжительного времени народная артистка СССР, актриса театра и кино тяжело болела.

Пока информации о времени прощания, места и дате похорон нет, отмечает RT.