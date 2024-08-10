Умерла экс-глава YouTube Сьюзан Воджитски

Экс-генеральный директор YouTube Сьюзан Воджитски умерла на 57-м году жизни. Об этом написал руководитель корпорации Google Сундар Пичаи в соцсети Х.

Как отметил топ-менеджер, бывшая глава YouTube ушла из жизни после двух лет борьбы с раком.

«Она была невероятным человеком, лидером и другом, оказавшим огромное влияние на мир, и я один из бесчисленных сотрудников Google, кто стал лучше, узнав ее», — подчеркнул Пичаи.

Воджитски руководила видеохостингом в 2014-2023 годах. После ухода со своего поста она работала в качестве консультанта в управляющем Google холдинге Alphabet.

Ранее стало известно о смерти физика, лауреата Нобелевской премии Ли Чжэндао.

