Умерла единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн

Первая и единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил действующий канцлер страны Карл Нехаммер.

Он отметил, что Бирляйн занимала пост канцлера в трудное для страны время и руководствовалась любовью к республике и своей родине. Нехаммер подчеркнул, что страна испытывает глубокую благодарность за ее вклад.

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Бригитта Бирляйн обладала степенью доктора юридических наук и была членом Конституционного суда Австрии. Она заняла пост канцлера в июне 2019 года, возглавив переходное правительство после отставки кабинета Себастьяна Курца, который руководил страной с декабря 2017 года.

Бирляйн руководила Австрией в качестве канцлера до января 2020 года. Ее назначение стало результатом политического кризиса, вызванного скандалом, который привел к отставке предыдущего правительства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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