Умерла единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн

Первая и единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил действующий канцлер страны Карл Нехаммер.

Он отметил, что Бирляйн занимала пост канцлера в трудное для страны время и руководствовалась любовью к республике и своей родине. Нехаммер подчеркнул, что страна испытывает глубокую благодарность за ее вклад.