Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано
22 сентября 202321:15
Экс-президент Италии Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни, сообщило агентство ANSA.
В последнее время состояние политика резко ухудшилось. Он находился на лечении в клинике в Риме.
Наполитано возглавлял Италию с 2006 по 2015 годы. В возрасте 89 лет он ушел в отставку досрочно.
В прошлом политик участвовал в движении Сопротивления и был членом Коммунистической партии Италии.
12 июня 2023 года ушел из жизни бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. У 86-летнего политика диагностировали лейкемию, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru