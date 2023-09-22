Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

В последнее время состояние политика резко ухудшилось. Он находился на лечении в клинике в Риме.

Наполитано возглавлял Италию с 2006 по 2015 годы. В возрасте 89 лет он ушел в отставку досрочно.

В прошлом политик участвовал в движении Сопротивления и был членом Коммунистической партии Италии.

12 июня 2023 года ушел из жизни бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. У 86-летнего политика диагностировали лейкемию, отмечает «Радиоточка НСН».

