Умерла диктор Аза Лихитченко

Умерла диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко. Об этом сообщил Первый канал.

Умер заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов

Ей было 86 лет. Причина смерти диктора не называется.

Лихитченко была одной из первых ведущих программы «Время». Она была удостоена звания народной артистки РСФСР. В 2011 году советская ведущая получила орден Дружбы.


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ФОТО: ТАСС
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