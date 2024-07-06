Умерла диктор Аза Лихитченко
6 июля 202411:30
Умерла диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко. Об этом сообщил Первый канал.
Ей было 86 лет. Причина смерти диктора не называется.
Лихитченко была одной из первых ведущих программы «Время». Она была удостоена звания народной артистки РСФСР. В 2011 году советская ведущая получила орден Дружбы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru