Умер заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов

Актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщили в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.

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«4 июля 2024 года перестало биться сердце... профессора, режиссера музыкального театра, обладателя Национальной театральной премии "Золотая маска" Василия Арнольдовича Вавилова», — отмечается в сообщении.

Причина смерти артиста не называется.

Василий Вавилов учился в Красноярском училище искусств и Государственной академии театрального искусства им. Луначарского (ГИТИС), с 1989 года артист работал как актер и режиссер в Красноярском театре музыкальной комедии (Красноярском музыкальном театре). С 2004-го Вавилов преподавал оперный класс в Сибирском государственном институте искусств, позже возглавлял кафедру оперной подготовки. Артист поставил несколько спектаклей и музыкально-театральных композиций. За мюзикл «Инкогнито из Петербурга», представленный в Железногорске, Вавилов получил премию «Золотая маска».

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ФОТО: РИА Новости
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