Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Толстого
Экс-супруга вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая умерла 10 января, сообщила на своей странице «ВКонтакте» ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова.
“Отпевание состоится в пятницу в 11 часов в нашем любимом Храме Девяти Мучеников Кизических», - написала художница.
В беседе с РИА Новости Мотовилова-Комова рассказала, что Толстая была добрым и отзывчивым человеком и любила свою семью.
Ранее в возрасте 76 лет умер бывший первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов. Генерал армии ушел из жизни после продолжительной болезни, передает «Радиоточка НСН».
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