Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Толстого

Экс-супруга вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая умерла 10 января, сообщила на своей странице «ВКонтакте» ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова.

Умер глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Корбинец

“Отпевание состоится в пятницу в 11 часов в нашем любимом Храме Девяти Мучеников Кизических», - написала художница.

В беседе с РИА Новости Мотовилова-Комова рассказала, что Толстая была добрым и отзывчивым человеком и любила свою семью.

Ранее в возрасте 76 лет умер бывший первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов. Генерал армии ушел из жизни после продолжительной болезни, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьДепутатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры