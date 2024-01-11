Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Толстого

“Отпевание состоится в пятницу в 11 часов в нашем любимом Храме Девяти Мучеников Кизических», - написала художница.

В беседе с РИА Новости Мотовилова-Комова рассказала, что Толстая была добрым и отзывчивым человеком и любила свою семью.

Ранее в возрасте 76 лет умер бывший первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов. Генерал армии ушел из жизни после продолжительной болезни, передает «Радиоточка НСН».

