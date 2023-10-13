Умер глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Корбинец
В возрасте 61 года умер руководитель департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат скоропостижно скончался 12 октября. Причина смерти не называется.
Кобринец родился в Москве 21 декабря 1961 года. В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
25 сентября умер бывший министр экономики России Евгений Ясин. Он принимал участие в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru