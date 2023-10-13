Умер глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Корбинец

В возрасте 61 года умер руководитель департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Дипломат скоропостижно скончался 12 октября. Причина смерти не называется.

Кобринец родился в Москве 21 декабря 1961 года. В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

25 сентября умер бывший министр экономики России Евгений Ясин. Он принимал участие в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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