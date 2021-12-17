Умерла блокадница, прооперировавшая сама себя
90-летняя жительница Выборга, которая пыталась сама себя прооперировать из-за осложнения при раке, скончалась после госпитализации, сообщает телеканал «360».
По предварительным данным, женщина скончалась не от своих действий, а из-за онкологического заболевания. Отмечается, что вскрытие было 16 декабря, его результаты официально не оглашены.
Напомним, блокадницу с онкологическим заболеванием не хотели госпитализировать и не оказали ей медицинскую помощь. По этому факту следователи инициировали уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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