Умерла блокадница, прооперировавшая сама себя

90-летняя жительница Выборга, которая пыталась сама себя прооперировать из-за осложнения при раке, скончалась после госпитализации, сообщает телеканал «360».

Заведено дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице

По предварительным данным, женщина скончалась не от своих действий, а из-за онкологического заболевания. Отмечается, что вскрытие было 16 декабря, его результаты официально не оглашены.

Напомним, блокадницу с онкологическим заболеванием не хотели госпитализировать и не оказали ей медицинскую помощь. По этому факту следователи инициировали уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Медицина
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