Заведено дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице
Жительница Выборга самостоятельно сделала себе медицинскую операцию, сообщает телеканал «360».
Женщина не смогла дождаться помощи медиков. По этому факту следователи инициировали уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о 90-летней пенсионерке. Блокадницу с онкологическим заболеванием не хотели госпитализировать и не оказали ей медицинскую помощь.
Ранее проверку организовала прокуратура Ленинградской области. В настоящее время пожилая женщина находится в больнице, куда ее отвезли из-за общественного резонанса.
Напомним, в начале ноября в городе Балаково Саратовской области инициировано уголовное дело из-за нападения пьяного пациента на травматолога. Врач получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.
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