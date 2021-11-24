Заведено дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице

Жительница Выборга самостоятельно сделала себе медицинскую операцию, сообщает телеканал «360».

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Женщина не смогла дождаться помощи медиков. По этому факту следователи инициировали уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о 90-летней пенсионерке. Блокадницу с онкологическим заболеванием не хотели госпитализировать и не оказали ей медицинскую помощь.

Ранее проверку организовала прокуратура Ленинградской области. В настоящее время пожилая женщина находится в больнице, куда ее отвезли из-за общественного резонанса.

Напомним, в начале ноября в городе Балаково Саратовской области инициировано уголовное дело из-за нападения пьяного пациента на травматолога. Врач получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыУголовное Дело
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